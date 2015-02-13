На "фиолетовой" ветке будут делать объявления на двух языках

"Утро": На "фиолетовой" ветке будут объявлять остановки на двух языках

На Таганско-Краснопресненской линии метро будут объявлять остановки и делать другие сообщения на двух языках - русском и английском. Об этом M24.ru сообщили в Московском метрополитене. Двуязычные объявления появятся в подземке в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018 года. Пилотный проект на "фиолетовой" линии может быть запущен уже в мае.

"Скорее всего, тестирование пройдет на Таганско-Краснопресненской линии, поскольку она самая загруженная. Там самые сложные условия работы и самый широкий охват пассажиров при этом", - пояснили в метрополитене.

Эксперимент может начаться не раньше, чем через два месяца - то есть уже в мае 2015 года. "Мы работаем с компанией "Риома-М", которая занимается радиовещанием в метро, работаем над текстом объявлений и записью", - добавили в метро.

Двуязычные объявления в вагонах метро планируют внедрить в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу в 2018 году. Другие элементы англоязычной навигации появились осенью 2014 года на станциях метро "Кузнецкий мост", "Охотный ряд" и "Площадь Революции". Все указатели там продублированы на английском языке. На платформах установлены информационные конструкции с картами района, где указаны основные достопримечательности. Полную смену навигации в метро планируется начать в первом квартале 2015 года. В самом городе планируется установить порядка 10 тыс. двуязычных указателей. Туристы смогут разместиться в специальной сети гостиниц, для чего ряд старых зданий в центре Москвы будут переоборудованы под отели и хостелы.





Аналитик экспертного центра Probok.net Александр Чекмарев полагает, что для эксперимента по объявлению названий станций на английском языке подошла бы и Сокольническая линия, поскольку она соединяет ключевые точки притяжения туристов: Парк Горького, парк Сокольники, Воробьевы горы.

"На Таганско-Краснопресненской линии действительно широкий охват пассажиров, но в основном это жители столицы. Туристов куда больше на "красной" линии", - пояснил эксперт.

По мнению Чекмарева, делать объявления в вагонах на двух языках следует только в те дни, когда в Москве проходят крупные международные события типа Чемпионата мира по футболу.

"В казанском метро на постоянной основе объявляют остановки на трех языках: русском, татарском и английском. Это приводит к различным нестыковкам . Например, поезд уже отъезжает от станции, а объявление на одном из языков все еще звучит", - заметил Чекмарев.

Автор сайта Rosmetrostroy.ru Андрей Суриков полагает, что дублировать объявления в поездах нужно не на всех станциях метро, а только на тех, что популярны у туристов.

"На станциях "Белорусская" и "Павелецкая" можно было бы сообщать по-английски о том, что с ближайших вокзалов отправляются аэроэкспрессы", - отметил Суриков.

Дублировать на иностранном языке название станций в спальных районах не имеет смысла, считает эксперт.

"Не нужно перегружать 99,9% русскоязычных пассажиров дополнительными объявлениями. Во время Олимпиады-1980 названия всех станций дублировали на английском языке. Но тогда это было оправданно, поскольку тогда у иностранцев не было других источников информации: бегущих строк, мобильных приложений, указателей на станциях",- заключил Суриков.

Дарья Миронова