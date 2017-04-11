Новый тематический билет метрополитена посвятят запуску поезда "Москва"

Фото: m24.ru/Михаил Сипко
Билеты "Единый", посвященные запуску поезда нового поколения "Москва", можно будет приобрести в кассах столичного метрополитена с 14 апреля. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Лицевая сторона проездного билета украшена изображением поезда "Москва", а QR-код на обратной стороне позволит установить необычное мобильное приложение.
Благодаря этому приложению и камере смартфона, цифровую модель поезда можно будет виртуально перенести в любую точку земного шара.
Тираж тематических билетов ограничен и составляет 600 тысяч экземпляров.
Поезд "Москва" успешно прошел все приемочные испытания и пуско-наладочные работы. В марте в состав поместили мерный груз, сопоставимый с максимальной загрузкой поезда, и пустили его со скоростью движения до 90 километров в час. Также были проверены системы пожаробезопасности и эвакуации пассажиров.
В течение года в московском метро появится 33 восьмивагонных поезда нового поколения "Москва".
Подробнее о поездах "Москва" читайте в материале m24.ru.