Новый тематический билет метрополитена посвятят запуску поезда "Москва"

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Билеты "Единый", посвященные запуску поезда нового поколения "Москва", можно будет приобрести в кассах столичного метрополитена с 14 апреля. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Лицевая сторона проездного билета украшена изображением поезда "Москва", а QR-код на обратной стороне позволит установить необычное мобильное приложение.

Благодаря этому приложению и камере смартфона, цифровую модель поезда можно будет виртуально перенести в любую точку земного шара.

Тираж тематических билетов ограничен и составляет 600 тысяч экземпляров.