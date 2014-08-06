Станцию "Тульская" украсят самоварами и пряниками

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Станцию метро "Тульская" преобразят с использованием самых известных тульских брендов - самоваров, ружей, пряников, Левши с блохой и так далее, рассказал в интервью порталу "Архсовет Москвы" главный архитектор компании "Метрогипротранс", президент Союза московских архитекторов Николай Шумаков.

На оформление станции "Тульская" уже объявлен конкурс. Однако участников конкурса ждет много препятствий: им нельзя расписывать своды и работать в зоне путей и над эскалаторами. "Станция действующая, и особо размахнуться художникам трудно", - отметил Шумаков.

"Думаю, что итог конкурса будет интересен, станция обретет второе дыхание и заживет новой жизнью и по новым правилам, - добавил он. - Все туляки с восторгом будут приезжать на Тульскую и гордится собою и родным городом".

В истории московского метро такое происходит впервые. Конкурс объявлен по инициативе правительства Тульской области и при поддержке столичного правительства и метрополитена.