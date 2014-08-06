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06 августа 2014, 12:15

Станцию "Тульская" украсят самоварами и пряниками

метро Тульская станции метро оформление станций

Фото: ИТАР-ТАСС

Станцию метро "Тульская" преобразят с использованием самых известных тульских брендов - самоваров, ружей, пряников, Левши с блохой и так далее, рассказал в интервью порталу "Архсовет Москвы" главный архитектор компании "Метрогипротранс", президент Союза московских архитекторов Николай Шумаков.

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На оформление станции "Тульская" уже объявлен конкурс. Однако участников конкурса ждет много препятствий: им нельзя расписывать своды и работать в зоне путей и над эскалаторами. "Станция действующая, и особо размахнуться художникам трудно", - отметил Шумаков.

"Думаю, что итог конкурса будет интересен, станция обретет второе дыхание и заживет новой жизнью и по новым правилам, - добавил он. - Все туляки с восторгом будут приезжать на Тульскую и гордится собою и родным городом".

В истории московского метро такое происходит впервые. Конкурс объявлен по инициативе правительства Тульской области и при поддержке столичного правительства и метрополитена.

История вопроса: "Метрогипротранс"

"Метрогипротранс" - одна из крупнейших проектно-изыскательных организаций России, проектировавшая станции столичной подземки. Институт разработал проекты строительства всех находящихся в эксплуатации линий Московского метрополитена протяженностью 300 км со 171 станциями, технико-экономические обоснования строительства первых линий метрополитенов, которые действуют в России и большинстве стран СНГ, а также проекты строительства многих железнодорожных, автодорожных и гидротехнических тоннелей, городских подземных транспортных пересечений, промышленных и общественных зданий и сооружений.
Сюжет: Метро 2020

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