Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

06 апреля 2016, 17:04

В метрополитене опровергли информацию о падении ребенка на пути

метро опровержения падение на рельсы чп Калужско-Рижская линия метро

Фото: m24.ru

Информацию о падении ребенка на рельсы на станции метро "Калужская" опровергли в столичной подземке, передает Агенство "Москва".

Сотрудники Московского метрополитена отметили, что никто не пострадал, а также напомнили гражданам о необходимости соблюдать правила техники безопасности и не заходить за ограничительную линию на платформах.

Ранее пресс-служба подземки сообщала, что поезда на участке Калужско-Рижской линии метро от станции "Октябрьская" до станции "Новые Черемушки" ходят с увеличенными интервалами. В то же время в СМИ появилась информация о том, что причиной сбоя в движении поездов стало падение человека на рельсы.

Также сообщалось, что другим пассажирам удалось вытащить мальчика обратно на платформу. Сейчас поезда на Калужско-Рижской линии метро следуют согласно штатному расписанию.

Ссылки по теме

Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций    Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать