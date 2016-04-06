В метрополитене опровергли информацию о падении ребенка на пути

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Информацию о падении ребенка на рельсы на станции метро "Калужская" опровергли в столичной подземке, передает Агенство "Москва".

Сотрудники Московского метрополитена отметили, что никто не пострадал, а также напомнили гражданам о необходимости соблюдать правила техники безопасности и не заходить за ограничительную линию на платформах.

Ранее пресс-служба подземки сообщала, что поезда на участке Калужско-Рижской линии метро от станции "Октябрьская" до станции "Новые Черемушки" ходят с увеличенными интервалами. В то же время в СМИ появилась информация о том, что причиной сбоя в движении поездов стало падение человека на рельсы.

Также сообщалось, что другим пассажирам удалось вытащить мальчика обратно на платформу. Сейчас поезда на Калужско-Рижской линии метро следуют согласно штатному расписанию.