Столичное метро подарит пассажирам в День Победы более 24 тысяч красных гвоздик

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Московский метрополитен подарит пассажирам свыше 24 тысяч красных гвоздик в День Победы, для того, чтобы те смогли вручить их ветеранам или возложить у памятников Великой Отечественной войны, передает Агентство "Москва".

По данным источника столичной подземки, цветы раздадут на 12 станциях Кольцевой линии метро. Также 9 мая на всех эскалаторах, в кассовых залах и переходах метро по радио Московского метрополитена "Риома" будут транслироваться поздравления, песни и стихи.

Подобные праздничные акции столичное метро устраивает не впервые. Так, 1 мая сотрудники подземки подарили пассажирам Кольцевой линии 24 тысячи воздушных шаров в честь Праздника весны и труда. Подарки в московском метро также дарили на 23 февраля и 8 марта.