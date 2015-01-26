Собянин назначил Валерия Леонова председателем Москомэкспертизы

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Сергей Собянин назначил Валерия Леонова на должность председателя комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и госэкспертизе проектов (Москомэкспертиза), сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

"Назначить В.Леонова на должность председателя комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и госэкспертизе проектов с заключением служебного контракта на срок полномочий мэра Москвы", - говорится в сообщении.

Ранее эту должность занимал Игорь Солонников, который другим распоряжением теперь назначен заместителем руководителя того же ведомства.

Валерий Леонов с 2011 года занимал должность руководителя государственного автономного учреждения города Москвы "Московская государственная экспертиза".