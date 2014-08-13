Новая школа в Раменках станет центром микрорайона - Собянин

Сергей Собянин посетил строительство школы в микрорайоне Раменки

Новая школа в Раменках станет образовательным, спортивным и культурным центром микрорайона, строительство которого в скором времени завершится на Мичуринском проспекте. Об этом в ходе осмотра учебного заведения заявил Сергей Собянин.

"В Раменках достраивается школа на 900 мест, вместе со старой школой получается уже 1400-1500 учебных мест. На самом деле, осенью она будет полупустая. С одной стороны - это плохо, с другой - замечательно, потому что вокруг идет стройка: уже сданные, но еще не заселенные дома, поэтому, я уверен, что в течение года эта школа полностью заполнится детьми", - отметил мэр Москвы, добавив, что это хороший пример того, как социальные объекты появляются раньше, чем потребность в них.



Планируется, что школа станет отделением средней школы №37. На объекте уже выполнены основные строительные и отделочные работы. Сейчас завершается благоустройство территории, установка учебного оборудования, оргтехники, инвентаря и мебели.

На территории учебного учреждения построен современный стадион, включающий в себя футбольное поле, баскетбольную и волейбольную площадки, а также тренажеры. По словам мэра Москвы, посещать стадион смогут не только ученики, но и все жители микрорайона.

Новая школа была построена в рамках инвестиционного контракта по комплексной реконструкции и застройки кварталов 5-6 по Мичуринскому проспекту. Ранее на этой территории общей площадью 36,8 гектар располагались промышленные предприятия и незаконные гаражи. На их месте сейчас строители возводят новый жилой микрорайон, включающий 13 жилых домов, 4 детских сада, школу, 2 торгово-общественных центра и автостоянку, рассчитанную на более 3 тысяч машино-мест.

"Заканчиваем строительство новых двух кварталов в Раменках. Для нас это был очень сложный проект в силу того, что с 2002 года это был тяжелый долгострой - около 2 тысяч дольщиков, которые находились на грани того, что они не получат свое жилье, заплатив деньги. Отсутствие соцкультбыта, отсутствие коммуникаций, отсутствие дорог. Буквально за два года, мы, взяв на себя обязательства, я имею ввиду город, достроили этот микрорайон. Теперь по плану сдаются дома, объекты соцкультбыта, дорожная сеть, рядом строится станция метрополитена. Так что один из проблемных районов Москвы превращается в один из самых лучших микрорайонов с комплексной застройкой", - добавил Сергей Собянин.

Сейчас здесь уже построили три детских сада, которые посещает 482 ребенка, и 10 жилых домов. Остальные объекты возведут до конца 2014 года, а торгово-общественные центра – в 2015 году.

Напомним, что в 2013 году в Москве были построены 12 школ и блоков начальных классов. В этом году планируется строительство 22 школ и блоков начальных классов.