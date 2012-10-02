02 октября 2012, 17:25

Мэр Москвы

Город не будет выдавать субсидии ТСЖ, не отчитывающимся в интернете

Сергей Собянин. Фото: Москва 24

ТСЖ, не публикующие информацию о своей деятельности на сайте "Дома Москвы" (dom.mos.ru), будут лишаться субсидий от города, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на заседании столичного правительства.

"Управляющие компании, находящиеся в собственности города, будут в обязательном порядке работать через портал "Дома Москвы". Для частных компаний и ТСЖ также созданы все условия, чтобы они присоединились к порталу. Поэтому, город вправе отказать в выделении бюджетных субсидий на содержание домов тем, кто не захочет сотрудничать", - приводит слова Собянина РИА Новости.

В свою очередь, представители товариществ жильцов считают, что публикация и поддержка такой информации стоит денег, которые не всегда ТСЖ может найти. "Чтобы выкладывать и поддерживать информацию в интернете, нужно нанимать специального человека, - объяснил Валентин Григорьев, председатель Московского союза ЖСК и ТСЖ. - При этом реально это вряд ли кто-то прочитает".

Он добавил, что есть пятиэтажки, в которых живут в основном пожилые люди, которым сложно найти деньги на такие услуги. Более того, за нераскрытые информации на ТСЖ накладывается штраф в 220 тысяч рублей. Эти деньги тоже придется собирать с жителей.

При этом, по словам Григорьева, субсидии выдаются не управляющей компании, а жильцам. УК является лишь посредником. И если город перестанет платить, пострадают просто москвичи.

Впрочем, по мнению Собянина, отказ публиковать информацию может означать, что руководство управляющей компании (УК) просто не хочет, чтобы жители дома получали полные сведения о ее деятельности. Мэр добавил, что сегодня большинство УК относятся к требованиям о публикации информации формально – то есть найти необходимые данные в их отчетах практически невозможно.

мэр Москвы ТСЖ квартира власть Сергей Собянин

