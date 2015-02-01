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Мэр Москвы

01 февраля 2015, 13:45

Сергей Собянин поздравил патриарха Кирилла с шестой годовщиной интронизации

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Собянин поздравил патриарха Кирилла с шестой годовщиной интронизации

Сергей Собянин поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с шестилетней годовщиной со дня интронизации.

"От всей души поздравляю от имени Москвы и москвичей с днем интронизации. Это важное событие для всех нас. Вы за шесть лет многое сделали для московской патриархии, много новых церквей построено, много старых зданий восстановлено и реставрировано", - заявил мэр.

Сергей Собянин также отметил роль патриарха в укреплении духовного единства нации.

"Самое главное, что вы делаете - это, конечно, вселяете в нас уверенность в будущее, консолидируете общество, это очень важно для страны, для Москвы в сегодняшнее непростое время", – подчеркнул он.

Патриарх Кирилл, в свою очередь, поблагодарил мэра Москвы за помощь в возведении храмов и добавил, что все, что делает церковь и патриарх было бы невозможно без сотрудничества со светской властью и обществом.

"Говоря о Москве, в настоящее время самым активным образом этот диалог осуществляется и его плоды видны. И с точки зрения сухих статистических цифр, но и самое главное, если посмотреть на количество людей, которые сегодня черпают свои силы в вере, то перемены большие", - отметил патриарх Кирилл.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в шестую годовщину своей интронизации (вступления на первосвятительский престол) совершит Божественную литургию в храме Христа Спасителя. Здесь же для всеобщего поклонения будет выставлена чудотворная Смоленская икона Божией Матери "Одигитрия", которая будет находиться в главном кафедральном соборе России с 1 по 10 февраля.

Напомним, на экстренном заседании Священного Синода Русской православной церкви 6 декабря 2008 года в связи с кончиной 5 декабря патриарха Московского и всея Руси Алексия Второго митрополит Кирилл был избран местоблюстителем патриаршего престола.

Поместный Собор РПЦ 27 января 2009 года избрал митрополита Кирилла 16-м патриархом Московским и всея Руси.

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