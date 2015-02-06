Центр "Содействие" проведет пять выездных встреч в больницах

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Сотрудники центра "Содействие" проведут в феврале пять выездных встреч в больницах и поликлиниках Москвы, где планируют сократить по 20-30 медработников, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на координатора центра Константин Царанова.

"Выездные встречи – это очень удобный и оперативный формат работы с медработниками, высвобождающимися из столичных медицинских организаций. Мы постоянно ведем переговоры с главными врачами больниц и поликлиник, и если там планируют сокращать работников, мы планируем выезд. В первую очередь едем туда, где высвобождаются 20-30 человек, если меньше, начинаем работать дистанционно совместно с сотрудниками отделов кадров", - рассказал он.

По словам Царанова, первая выездная встреча состоялась в декабре в ГКБ № 20, а в январе сотрудники центра посетили ГКБ № 31. Следующий выезд запланирован в городскую поликлинику №23.

"Мы предлагаем людям вакансии, имеющиеся на рынке труда, и переобучение по их профессии и, если у них есть желание, переобучение за счет городского бюджета на востребованные на рынке не медицинские специальности", - пояснил он.

Центр "Содействие" предлагает переобучение по более чем 110 специальностям, не связанным с медициной. С уволенными работают специалисты по профориентации.

Царанов отметил, что сейчас приоритетными направлениями для переобучения среднего медперсонала являются такие специализации, как участковая медсестра, рентген-лаборант и медсестра в анестезиологии-реаниматологии.

"Бывают единичные случаи, когда средний медперсонал выбирает не медицинскую специальность и идет учиться делопроизводству, бухгалтерскому делу, управлению закупками", - добавил он.

Всего с начала работы центр "Содействие" направил на переобучение более 180 человек, включая врачей и медсестер.

Центр "Содействие" помогает трудоустроиться врачам и медсестрам, сокращенным в результате реорганизации городских медицинских учреждений. Центр был открыт в конце ноября 2014 года. За декабрь туда обратились более тысячи медицинских работников. На горячую линию центра поступило более 2 тысяч звонков. В банке вакансий центра содержится более 18 тысяч предложений от различных работодателей.

Как работает центр трудоустройства врачей

Центр также помогает врачам и медицинскому персоналу устроиться на курсы повышения квалификации. На участие в переобучении уже подали заявки 146 медицинских работников. Сотрудники центра оказывают сокращенным медикам психологическую и юридическую помощь, учат их составлять резюме и проходить собеседования.

После сокращений врачи получают выплаты из бюджета 500 тысяч рублей, средний медицинский персонал - 300 тысяч рублей и младший медицинский персонал - 200 тысяч рублей. По данным центра "Содействие" на середину января 2015 года, компенсации выдали уже 1,2 тысячам медработников.