По делу о беспорядках на Болотной площади пройдет допрос

Генпрокуратура РФ продолжает держать на особом контроле расследование уголовного дела о беспорядках, произошедших на столичной Болотной площади 6 мая. Об этом на пресс-конференции в Петербурге 15 мая заявил генеральный прокурор Юрий Чайка.

"Начинается допрос лиц по этому делу", - передает его слова Интерфакс.

Созданная для расследования оперативная группа аккумулирует имеющуюся информацию, изучает фото- и видеоматериалы, отметил Чайка, подчеркнув, что расследование указанного дела находится "в начальной стадии".

6 мая силы оппозиции намеревались провести шествие "Марш миллионов", а затем митинг на Болотной площади в Москве. Шествие состоялось, но митинг сорвался из-за того, что несколько сотен активистов оппозиции отказались пройти на санкционированную акцию и объявили сидячую забастовку перед Большим Каменным мостом.

В ситуацию вмешалась полиция, затем начались беспорядки, в результате которых пострадали десятки человек, в том числе полицейские.

Главное следственное управление СК РФ по Москве в тот же день возбудило уголовное дело по факту призывов к массовым беспорядкам (ст. 212 УК РФ) и применения насилия в отношении представителя власти (ст. 318 УК РФ).