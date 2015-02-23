Количество курящих людей в России за два года снизилось на 17 процентов

За два года в России количество курящих снизилось на 17 процентов

За два года в России количество курящих людей снизилось на 17 процентов, передает телеканал "Москва 24".

Также специалисты отметили законопослушность граждан. По их словам, почти всегда и везде соблюдаются нормы документа, которые запрещают курить в общественных местах и рекламу.

Кроме того, нет больше этого товара в открытом доступе на прилавках магазинов. Сократились и сцены курения на телеэкранах.

Напомним, с 1 июня 2014 года курение (в том числе и кальянов) запрещено в кафе, ресторанах, клубах, гостиницах, магазинах, на летних верандах, в самолетах. Также начал действовать запрет на продажу сигарет в киосках.

Штрафы составляют для физических лиц - 500-1000 рублей, для должностных лиц - 30-60 тысяч рублей, для юридических лиц - 60-90 тысяч рублей.

Вместо кальянов кафе стали предлагать "фруктовый пар" или смеси, причем состав этих продуктов не установлен. Как отмечал ранее вице-спикер Госдумы Сергей Железняк, депутаты Госдумы и спецслужбы намерены проверить такие заведения.