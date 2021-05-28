Фанаты сериала "Друзья" поделились впечатлениями о новом эпизоде

Специальный эпизод нашумевшего в 1990-х годах телесериала "Друзья" вышел на платформе HBO Max 27 мая. Звездный актерский состав воссоединился на одной площадке спустя много лет. Рассказываем, как отреагировали фанаты сериала в соцсетях на возвращение кумиров детства.



Фото: кадр из спецэпизода "Друзья: Воссоединение"; режиссер – Бен Уинстон; производство – Bright/Kauffman/Crane, HBO Max, Warner Bros. Television

Воссоединение друзей

Съемки комедийного сериала "Друзья" велись с 1994 по 2004 год. За этот период вышло 10 сезонов, которые посмотрели миллионы людей по всему миру. Телезрители следили за тем, как бесконечно ссорятся и мирятся Рейчел с Россом, смеялись над шутками Джо и Чендлера, слушали странные песни Фиби и наблюдали за ее периодическими конфликтами с Моникой.

Жизнь шестерых друзей, проходящая в двух квартирах и одном кафе в Манхэттене, настолько захватила телезрителей, что сериал вышел за рамки обычного ситкома. Он мгновенно реагировал на модные тренды, на съемки стали приглашать голливудских звезд. В различных эпизодах успели засветиться Джордж Клуни, Джулия Робертс, Жан-Клод Ван Дамм, Брюс Уиллис, Брэд Питт и многие другие.

Слухи о воссоединении знаменитой команды ходили давно, но из-за пандемии коронавируса вместо новой серии о том, как поживают герои спустя много лет, было решено сделать отдельную программу. В ней артисты и приглашенные звезды ностальгируют, вспоминают, как снимался сериал "Друзья". В вышедшем эпизоде актеры рассказали, между кем на площадке вспыхнула любовь, кто пришел на кастинг с разбитым лицом и как Мэтт Леблан подшучивал во время съемок над Кортни Кокс.

В качестве приглашенных гостей в эпизоде появились Джастин Бибер, Леди Гага, Риз Уизерспун, Кит Харингтон, Синди Кроуфорд, а также участники корейского бой-бенда BTS.



В прокат вышел спецэпизод сериала "Друзья"

Ностальгия из девяностых

Спустя многие годы фанаты сериала "Друзья" и те, кто взрослел вместе с его героями, с ностальгией вспоминают былые времена. "Целых 17 лет томительного ожидания для поклонников культового сериала, – пишет Дарья на своей странице в Instagram. – У нас тоже был перерыв – я бы сказала, перерывище. А сейчас смотришь на актеров и понимаешь, что и сам сильно постарел, но все еще хвост пистолетом! И готов к отрыву по полной с хорошими друзьями".

Со слезами на глазах встретила новый выпуск и Юлия. В своем посте она вспоминает, как впервые посмотрела "Друзей" в один из самых непростых периодов своей жизни.





Юлия Смотрела и как будто была частью этой компании. Наверное, в этом и был секрет успеха "Друзей" – чувство одиночества отступает и появляются силы двигаться дальше. Как будто попадаешь в старую, добрую компанию, где каждый в центре внимания и каждый получает поддержку, даже если не прав. Жаль, что в реальной жизни это так редко встречается.

Некоторые начали смотреть сериал, когда еще были детьми. "Я его смотрел ребенком в конце девяностых, потом подростком уже в нулевых, и сейчас, будучи в том же возрасте, как и главные герои в первом сезоне, – пишет в Instagram Денис. – И, если подумать, этот сериал был со мной всю мою осознанную жизнь и экранные друзья за это время стали для меня словно настоящими".

По словам Дениса, когда ему было плохо и грустно, герои на экране всегда его "спасали" и придавали сил для борьбы с трудностями. "Уверен, что огромное количество людей по всему земному шару понимают, о чем я говорю", – подчеркнул он.

Однако некоторые поклонники все же ждали продолжения культового сериала, а не эпизод в новом формате.





Андрей В глубине души мне тоже хотелось реального продолжения. Узнать, поженились ли второй раз Росс и Рейчел, появились ли дети у Фиби и Майкла и поет ли Фиби им песню про драного кота, как справляются с близнецами Моника и Чендлер и разрешили ли они Джо поставить в его комнате аквариум и кресло-качалку.

Кто-то говорит о том, что грустно смотреть на повзрослевших друзей. "Уже крепко постаревшие Мон, Рейч, Фибз, Росс, Чен и Джо снова оказались среди знакомых декораций", – пишет Евгений. "Весь интернет, как бабки на лавочке возле подъезда, обсуждают актеров: этот постарел, тот подурнел, а эта все красотка, ты гляди!" – отмечает в своем посте Мария.

Тем не менее фанаты сериала "Друзья" благодарят всю его команду за новый эпизод. "Спасибо, что вернулись! Хотя бы на полтора часа", – пишут в соцсетях зрители. После выхода шоу у некоторых фанатов возникло желание вновь пересмотреть все сезоны "Друзей", поностальгировать и с теплотой вспомнить времена своей молодости.