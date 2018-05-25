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Культура

25 мая 2018, 17:04

Единственное шоу Энрике Иглесиаса в Москве пройдет 1 июня

культура концерты

Один из самых продаваемых и влиятельных артистов, многократный обладатель премии "Грэмми" и "American Music Awards", кумир миллионов, обаятельный и талантливый Энрике Иглесиас выступит с единственным концертом в Москве 1 июня в "Крокус Сити Холле" в рамках мирового турне.

Фото: предоставлено пресс-службой

Энрике Иглесиас пленил сердца миллионов во всем мире и достиг ошеломляющего успеха, став настоящей легендой современности. Дебютный альбом "Enrique Iglesias", вышедший в 1995 году, всего за неделю был распродан тиражом в миллион копий. В 2014 году певец выпустил альбом "Sex & Love" и хит "Bailando", который входит в Топ-10 самых популярных видео на ютубе за всю историю с 2,4 миллиарда просмотров. В общей сложности за свою карьеру Энрике выпустил 10 студийных альбомов, в дополнение к двум сборникам с его хитами. Общий же объем продаж альбомов известного исполнителя превысил 170 миллионов копий.


Видео: YouTube/EnriqueIglesiasVEVO

В начале 2017 года Энрике выпустил сингл "Súbeme La Radio" при участии пуэрториканского дуэта Zion y Lennox и кубинского певца Descemer Bueno. Клип, опубликованный на канале YouTube, взорвал интернет уже в первые часы и собрал почти 900 миллионов просмотров на данный момент. Объехав европейские и североамериканские страны, а также побывав с серией шоу в Африке, Азии и Южной Америке, Энрике Иглесиас готовится выступить на своем единственном шоу в России, в Москве.

Все его концерты в столице сопровождал огромный успех. Обладателю самых престижных музыкальных премий и наград, каждый концерт которого становится незабываемым ярким шоу, всегда есть чем удивить даже самую искушенную публику. Суперхиты жаркого лета, зажигательные ритмы, бархатный голос Энрике поднимут всем настроение, заставят взглянуть на мир с оптимизмом и зарядят неимоверной порцией позитива.

Только один грандиозный концерт в Москве!

"Крокус Сити Холл"
1 июня
Начало: 20:00
Билеты доступны на сайте и в официальных кассах "Крокус Сити Холла".

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