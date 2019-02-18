Speed dating в Ясеневе: как найти любовь "на районе"

Культурный центр "Вдохновение" в Ясеневе в День святого Валентина позаботился об одиноких и тех, кто устал от Tinder, и устроил тематическую вечеринку мини-свиданий – Speed dating. Тусовка длилась два часа: с 20:00 до 22:00, а на знакомство с каждым участником отводилось пять минут. Тема для обсуждения – любимые книги. Вход – бесплатный, хотя после мероприятия на сайте центра появился ценник – 400 рублей. Корреспондент m24.ru сходила на быстрые свидания во "Вдохновение" и теперь делится впечатлениями. Спойлер: свою любовь не встретила.

Фото: facebook.com/Культурный центр "Вдохновение"

"Вдохновение" в Ясеневе находится недалеко от метро, пешком – максимум 10 минут. Выглядит центр как советский Дом культуры: белый дворец с колоннадой "на районе", где в СССР просвещали массы. Внутри очень уютно: везде диваны, цветы, даже есть зона для самых маленьких (здесь туча деревянных игрушек), но без серого мраморного пола никуда, все-таки это бывший ДК. Вечеринка быстрых свиданий проходила на втором этаже в огромном зале с игриво-романтичной атмосферой (День всех влюбленных обязывал): сиренево-розовая подсветка стен, приглушенный свет, музыка "для всех" (самые нежные треки телеканала МУЗ-ТВ). Подобная любовная аура контрастировала с мероприятием в соседнем кабинете: дошкольники готовились к поступлению в первый класс.

При входе в зал каждому участнику дали анкету, ее надо было заполнять после каждого короткого свидания (поставить лайк или дизлайк партнеру), вручили наклейку с персональным номером: мало кто запоминал имена, поэтому идентифицировали друг друга именно по нему. "Ты под номером восемь? Поставлю в анкете напротив этой цифры плюс, пусть сами разбираются", – сказал один из моих пятиминутных визави. Организаторы обещали, что после мероприятия проанализируют анкеты и скажут участникам, кто кому понравился (на почту уже пришло письмо с результатами быстрых свиданий). Но кто-то точно остался без пары – здесь все не как в песне: "...на десять девчонок, по статистике, девять ребят", а с точностью до наоборот: на 15 ребят – 13 девчонок.

В зале стояло около 20 пронумерованных столиков, девушки садились именно за тот, где указаны их цифры (например, мой номер – восемь, значит, и место соответствующее). В течение двух часов мужчины циркулировали вокруг столиков, переходя от одного к другому, а девушки сидели на месте и "принимали". Каждое свидание длилось пять минут, причем о его окончании оповещал резкий звук, похожий на гонг. Первые несколько "встреч" были на энтузиазме, парочка последних – "ну такое" (как сейчас говорят).

Публика довольно разнообразная. Например, после очередного сигнала ко мне подсел худощавый мужчина лет 30, блондин в выглаженной белой рубашке навыпуск.

– Какой твой любимый цвет? – без приветствия спрашивает он.

– Предположим, синий. Раз уж ты начал с банальных вопросов, какое твое любимое животное? – отвечаю я.

– О, это ты правильно спросила. Я обожаю дуэт кошки и собаки. У меня они были раньше, но недавно умерли. Жизнь с ними – самое счастливое время. Лучшего еще никогда не было. Я тебе сейчас покажу их, они были мне как друзья, – с энтузиазмом говорит партнер, копаясь в телефоне. – Вот, смотри, какие они прекрасные. Я оцифровал все их фотографии, не хочу расставаться. Они у меня даже на заставке.

Фото: facebook.com/Культурный центр "Вдохновение"

На экране – пленочные снимки 90-х годов, в кадре – серый пудель и рыжая кошка на фоне красного настенного ковра. Он хотел продолжить, но прозвучал сигнал. Следующий партнер – 35-летний мужчина из Брянской области (детали выяснились в ходе разговора).

– Я закончил МАМИ, инженер "типо". Учился так себе, да в нашем институте это было и нереально: шутили даже, что МАМИ расшифровывается как "много алкоголя, мало инженеров". Образование такое "хорошее", что теперь работаю менеджером по продаже новых квартир, – рассказывает партнер.

– Риелтор? – интересуюсь я.

– Не, ты че, риелторы вторичку продают, я же "впариваю" только новое жилье.

Звук гонга. За мой столик садится очень застенчивый мужчина с черной копной волос в болотном свитере времен советской оттепели.

– Привет! Я пожарник, – с ходу заявляет визави, – раньше работал юристом, но ушел, хочу людям помогать.

– Почему сменили профессию? – интересуюсь я.

– Не могу врать людям. Не могу и все. А юристы столько врут и не только в суде, когда защищают своего клиента, но и самим клиентам врут, деньги вымогают, даже придумывают статьи закона, чтобы обобрать. Если хочешь хорошо зарабатывать – будь добр, обманывай. Но лучше копеечка в кармане, чем душа в грязи.

Другому молодому человеку было около 28, у него – длинные блондинистые волосы, а по всему телу – татуировки (даже на лице).

– Я графический дизайнер, один из организаторов московского еврейского фестиваля. И это еще не весь мой послужной список, – гордо заявляет партнер.

– Чем еще занимаетесь?

– Ой, я вообще много всего умею, например, я еще и художник.

– Может быть, нарисуешь что-нибудь? – прошу я.

– Что-нибудь? – берет мою анкету и рисует на ней абстракции в духе Кандинского, отдаленно напоминающие "Композицию VIII". – Держи, я всегда рисую всякое г*вно, когда меня просят. Запомни, художник – творец, его нельзя просить что-то нарисовать, он сам должен захотеть.

Морализаторство обрубил гонг. На смену художнику пришел фанат эльфов: невысокий, лысый мужчина с лопоухими ушами.

– Я люблю читать фантастику про эльфов, – рассказывает визави, – а ты?

– Мне нравится классика: Бунин, Кундера…

– Это вообще не мое, – перебивает меня партнер, – а какую музыку слушаешь?

– Placebo, Arctic Monkeys, Jungle.

– Я даже не знаю таких. Люблю русские рок-группы, которые поют про эльфов. Так что мы точно не подходим друг другу.

Фото: facebook.com/Культурный центр "Вдохновение"

И последний – студент третьего курса, подрабатывающий курьером.

– Не люблю учиться, потому что на пары надо рано вставать. А я люблю спать до 12:00. На работу люблю ходить, несмотря на то, что встаю в семь утра, а все потому, что деньги платят, – объясняет студент, – давай я лучше про книги любимые расскажу: очень люблю Достоевского.

– Круто, я тоже. Почему тебе он нравится?

– Люблю его слог. Но я ни одно его произведение не дочитал до конца, вообще никогда ничего не дочитываю. Меня хватает на несколько страниц, не больше. Мысли Достоевского интересные, но саму суть произведений не знаю.

В конце все были дико замученными от однотипных разговоров (как тебя зовут, чем занимаешься, какие книги любишь) и общения без пауз. Впрочем, кто-то все-таки нашел "свою любовь". Я видела минимум четыре парочки, которые мило ворковали по пути к метро после двухчасового трипа по "быстрым свиданиям". Кому-то повезло, но не мне: я ковыляла до подземки в гордом одиночестве.

Ксения Сергиенко