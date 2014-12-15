Фестиваль "Лучший город зимы" стартует 15 декабря

Фото: M24.ru

С 15 декабря в Москве стартует городской фестиваль "Лучший город зимы". Праздничные мероприятия охватят улицы, площади, парки и учреждений культуры.

"Всего в Москве за время новогодних каникул пройдет около 1500 мероприятий: праздник придет не только в каждый дом, но и на улицы города, парки и бульвары", - сообщили в департаменте культуры Москвы.

Ярмарки в парках

Фото: M24.ru

Посетители столичных парков почувствуют атмосферу праздника благодаря новогодним украшениям. Гирлянды, мишура, инсталляции – все это создаст ощущение зимнего чуда. В этом году елки в парках одна креативнее другой. Так, у входа в МУЗЕОН появится елка-лабиринт в виде московской высотки, а у входа в парк Горького – елка в виде рожка мороженого.

Но главное развлечение – это рождественские ярмарки. Там будут продавать теплую одежду, сладости, сувениры, праздничную атрибутику и предметы интерьера. На ярмарку в один из столичных парков советуем заглянуть тем, кто не знает, что подарить близким на новый год.

А в парке "Садовники" 28 декабря будет жарко. Туда нагрянут артисты театра "Огненные люди", которые сыграют зрелищный уличный спектакль.

Флешмоб Дедов Морозов на площади

Фото: M24.ru

Улицы и бульвары станут площадками для ярких новогодних и рождественских представлений. Тут вам и флешмоб 150 Дедов Морозов на площади перед "Манежем", и выступление уличных театров на четырех городских бульварах в период с 27 декабря по 8 января. Так, на Рождественском бульваре организуют интерактивную инсталляцию, посвященную 40-летию фильма "Ирония судьбы, Или с легким паром!". Сказочный городок увидят пришедшие на Чистопрудный бульвар. Здесь можно отправить письмо Деду Морозу. Уличные спектакли "Белое шоу", "Страна чудес" и "Городские мистерии" покажут на Сретенском бульваре. На Цветном бульваре разобьют шатер "Новогодних развлечений".

Кстати, грандиозный флешмоб Дедов Морозов у "Манежа" запланирован на 21 декабря. Тем, кто на него не попадет, не стоит расстраиваться. С 22 по 31 декабря эти же Деды Морозы покажут свой совместный танец на разных площадках по всему городу. Дедушек-танцоров можно будет встретить в центре Москвы, на бульварах, скверах, возле кольцевых станций метро и в бизнес-центрах.

Новогодние елки

Фото: M24.ru

Это развлечение прежде всего для детей и взрослых, которые все еще верят в чудо. Более 40 новогодних представлений организуют на новогодних каникулах в столичных культурных центрах, театрах, музеях и усадьбах. В Государственном музее Пушкина возобновят традицию семейных балов, в Музее космонавтики планируют новогоднее путешествие в космос, а в Дарвиновском музее – костюмированный праздник "Новый год в каменном веке".

Чудеса в новогоднюю ночь



Основная программа празднования в новогоднюю ночь сосредоточена на Тверской улице. Карнавал, уличные танцоры, ритмы диско, море конфети и свет бенгальских огней – все это "Новогодняя Дисконочь", которая пройдет с 22.00 до 02.00.

После трансляции поздравления президента на Васильевском спуске дадут праздничный салют.

Тем, кто окажется в новогоднюю ночь в парке "Сокольники", стоит взять на заметку – там будут отмечать под хиты 2000-х. На сцену выйдут группы "Блестящие" и "Отпетые мошенники".



В парке Горького ритм танца будут задавать известные диджеи. Здесь же планируют световое шоу со спецэффектами.

В саду "Эрмитаж" будет много музыки, новогодних фильмов и светящихся шаров.

В парке искусств МУЗЕОН молодых и активных ждут на музыкальном open-air.

Кстати, все катки в парках в новогоднюю ночь работают до 03.00. Фейерверки пройдут в 17 парках и на восьми городских площадках в округах Москвы. Запускать фейерверки начнут с часа ночи.

Рождественские гулянья

Фото: M24.ru

Рождество 7 января будут праздновать во всех уголках Москвы. На Патриарших прудах покажут спектакль "Рождественские сны" и организуют шествие к Вифлеемским звездам. Хореографическую зарисовку "Купола России" и мастер-классы по звонарному мастерству ждут посетителей Новодевичьего пруда.

Добавим, что в рамках фестиваля со 2 по 11 января все музеи, подведомственные столичному департаменту культуры будут работать бесплатно.

Подбробную программу фестиваля "Лучший город зимы" ищите здесь.