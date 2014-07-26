В Голландию вылетел самолет с останками погибших при крушении Boeing

Последний самолет с останками погибших в крушении малайзийского Boeing вылетел из харьковского аэропорта в Голландию. На борту находятся 19 контейнеров, передает телеканал "Москва 24".
Между тем, на месте падения авиалайнера в Донецкой области продолжаются поиски жертв трагедии. К настоящему времени не все тела обнаружены. Охрану работающих на месте международных экспертов осуществляют голландские военные, которые прибыли на Украину в пятницу.
Начиная с 22 июля из Харькова в Эйндховен было отправлено 226 спецконтейнеров с останками погибших.
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Между тем, авиакомпания Malaysia Airlines, которой принадлежит разбившийся на Украине Boeing-777, представит план реструктуризации. Не исключен вариант, при котором корпорация может объявить себя банкротом.
Напомним, самолет авиакомпании Malaysia Airlines в пятницу потерпел крушение недалеко от Донецка. Он выполнял рейс Амстердам - Куала-Лумпур. На борту лайнера находились 298 человек, все они погибли.
На данный момент на месте крушения найдены останки 251 погибшего и 66 фрагментов тел.