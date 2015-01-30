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Происшествия

30 января 2015, 01:28

В Раменском районе задержаны подозреваемые в убийстве таксиста

криминал следствие убийство преступления уголовные расследования задержание мо

Фото: ТАСС

В Подмосковье сотрудники полиции задержали подозреваемых в убийстве водителя такси, сообщает пресс-служба областного управления СКР.

26 января в селе Бисерово Раменского района около машины такси "Рено-Логан" обнаружено тело 43-летнего водителя с ножевыми ранениями.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий задержали подозреваемых. Ими оказались двое жителей города Озеры, один из которых ранее судимый за совершение кражи несовершеннолетний учащийся 9-го класса, а второй - 21 летний уроженец Республики Узбекистан.

По данным следствия, после совместного распития спиртных напитков злоумышленники вступили в сговор на совершение разбойного нападения и убийства кого-нибудь из таксистов. С этой целью они напали на водителя, при этом несовершеннолетний удерживал мужчину руками за шею, а его подельник наносил ножом удары.

Далее несовершеннолетний нанес не менее двух ударов кастетом по голове водителю. После этого они похитили принадлежащие потерпевшему денежные средства в размере 7 тысяч рублей, планшет и мобильный телефон.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". В суд направлено ходатайство следствия о заключении подозреваемых под стражу.

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