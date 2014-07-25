Задержаны подозреваемые в убийстве пенсионерки уколом в бедро

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Столичные полицейские задержали подозреваемых в убийстве пенсионерки ядом, сообщает телеканал "Москва 24".

По некоторым данным, мотивом совершения преступления стала квартира пенсионерки. В настоящее время с фигурантами дела общаются следователи.

Напомним, 7 июля на 4-й Сокольнической улице жительницу Москвы убили уколом шприца в бедро. Преступники вкололи женщине какой-то препарат и скрылись. Через некоторое время потерпевшая скончалась. По факту убийства было возбуждено уголовное дело.

Сотрудники Следственного комитета прорабатывают версию, согласно которой пенсионерку убили уколом в бедро из корыстных целей. Установлено, что женщина заключила договор пожизненной ренты со своим дальним родственником, который должен был получить квартиру после смерти пенсионерки в обмен на заботу и помощь.