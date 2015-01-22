В Подмосковье задержан подозреваемый в убийстве 36-летней москвички

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В Подмосковье сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве 36-летней москвички, сообщает пресс-служба областного управления СКР.

20 января в багажном отделении автомобиля марки "Audi", припаркованного на проезжей части дороги в Люберцах, обнаружено тело 36-летней москвички.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий был задержан 33-летний сожитель потерпевшей. На допросе следователю мужчина уже дал признательные показания и сообщил, что 12 января задушил женщину в гараже, после чего положил ее тело в багажник машины.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". В суд направлено ходатайство следствия о заключении подозреваемого под стражу.