Высокопоставленный полицейский избил сотрудника ГИБДД при проверке документов

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Высокопоставленный полицейский избил сотрудника ГИБДД, который остановил его автомобиль для проверки документов. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает Агентство "Москва".

Речь идет о начальнике следственного отдела ОМВД по району Восточный. Инцидент произошел в воскресенье утром на проспекте Вернадского. Сотрудники ДПС остановили автомобиль Volkswagen и потребовали от водителя предъявить документы. Однако тот ответил отказом. Водитель и пассажир избили инспектора.

После того как нарушителей доставили в отделение полиции, выяснилось, что пассажиром автомобиля являлся начальник следственного отдела. Он уже уволен из правоохранительных органов.

Проводится служебная проверка, по результатам которой руководителей сотрудника привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.

Отметим, что это уже второй инцидент с участием столичных полицейских за два дня. В ночь на 13 декабря полицейский насмерть сбил 68-летнего пешехода на юге столицы. После аварии водитель скрылся с места происшествия.

Выяснилось, что за рулем автомобиля сидел начальник отдела участковых уполномоченных. По данным правоохранительных органов, пешеход переходил дорогу в неположенном месте. От полученных травм он скончался на месте.