Задержан подозреваемый в присвоении 5 млн рублей страховой компании

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Полицейские задержали сотрудника страховой компании, подозреваемого в незаконном присвоении средств фирмы. Злоумышленник похитил около 5 миллионов рублей, которые потом потратил в личных целях, сообщает пресс-служба столичного главка МВД России.

12 января в полицию обратился представитель одной из страховых компаний и рассказал, что в организации обнаружили крупную недостачу финансов.

Вскоре подозреваемый был задержан. Им оказался сотрудник этой же компании, которого задержали на рабочем месте. Возбуждено дело по статье "Присвоение или растрата".

Выяснилось, что в период с 2012 по 2014 он заключал страховые договоры с клиентами, но полученную за это прибыль присваивал.

В настоящее время, мужчина отпущен под подписку о невыезде. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

Напомним, в ноябре прошлого года директора Приокско-Террасного заповедника обвинили в присвоении около 7 миллионов рублей. Мужчина расходовал деньги организации в личных целях.

По данным следствия, обвиняемый решил "заработать" на присвоении средств от экскурсий на территории природной зоны. Для посетителей предлагали два способа оплаты - безналичный и наличный. В последнем случае деньги шли в бухгалтерию, которая вносила их на счета заповедника.

Однако директор попросил не вносить деньги в кассу, а передавать ему. Он мотивировал это необходимостью пустить средства на закупку материалов для заповедника.