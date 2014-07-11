Подмосковного полицейского будут судить за мошенничество

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Подмосковное управление СКР направило в суд дело полицейского, обвиняемого в незаконном использовании средств наблюдения МВД, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Согласно материалам дела, замначальника Щелковского отдела вневедомственной охраны с марта 2012 по декабрь 2013 года ежемесячно получал от учредителя коммерческой структуры 20 тысяч рублей за незаконное использование средств централизованного наблюдения, при этом система охраны находилась на балансе ОВО.

Общая сумма, полученная обвиняемым, составила 440 тысяч рублей. По факту преступления было возбуждено дело по статьям "Злоупотребление должностными полномочиями" и "Мошенничество, совершенное с использованием своего должностного положения в крупном размере".

В ходе предварительного следствия полицейский полностью выплатил деньги в казну Щелковского ОВО.