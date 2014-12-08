Двоим аферистам предъявили обвинение в хищении 65 млн рублей у банка

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Следователи столичной полиции предъявили обвинение двоим аферистам, похитившим у банка 65 миллионов рублей, взятых в кредит, передает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

Согласно материалам дела, в 2012 году мошенники взяли у кредитного учреждения деньги для участия в аукционах на право заключить договор подряда. Однако банк получил отчетные документы с ложными данными о финансовом состоянии фирмы.

Полученные деньги мошенники присвоили и купили на них земельный участок. В настоящее время им предъявлено обвинение по статье "Мошенничество в особо крупном размере", максимальное наказание по которому – 10 лет колонии.



