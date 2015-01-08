Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Происшествия

08 января 2015, 11:35

Неизвестный угнал на юге Москвы BMW за 2,5 миллиона рублей

криминал угон иномарка неохраняемая стоянка

Фото: ТАСС/Татьяна Силина

Неизвестный угнал с неохраняемой стоянки на юге Москвы автомобиль марки BMW X5, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

Утром, 7 января, в полицию с заявлением об угоне обратился 33-летний гражданин. Автомобиль был угнан со стоянки, расположенной по адресу: Пролетарский проспект, д. 16, корп. 2 . Стоимость угнанной иномарки оценивается в 2,5 миллиона рублей.

Ссылки по теме

Возбуждено уголовное дело о краже. Сейчас полицейские разыскивают преступника.

Ранее у другого жителя Москвы угнали Bentley за 11 миллионов рублей. Мужчина оставил иномарку около дома во 2-м Верхнем Михайловском проезде вечером 27 декабря, а утром следующего дня оказалось, что машина пропала.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать