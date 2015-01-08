Неизвестный угнал на юге Москвы BMW за 2,5 миллиона рублей

Фото: ТАСС/Татьяна Силина

Неизвестный угнал с неохраняемой стоянки на юге Москвы автомобиль марки BMW X5, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

Утром, 7 января, в полицию с заявлением об угоне обратился 33-летний гражданин. Автомобиль был угнан со стоянки, расположенной по адресу: Пролетарский проспект, д. 16, корп. 2 . Стоимость угнанной иномарки оценивается в 2,5 миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело о краже. Сейчас полицейские разыскивают преступника.

Ранее у другого жителя Москвы угнали Bentley за 11 миллионов рублей. Мужчина оставил иномарку около дома во 2-м Верхнем Михайловском проезде вечером 27 декабря, а утром следующего дня оказалось, что машина пропала.