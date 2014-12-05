ЗАГС на западе города эвакуируют из-за угрозы взрыва

Фото: zags.mos.ru

Вернадский отдел ЗАГС на улице Лобачевского эвакуируют из-за угрозы взрыва. В здании обнаружили подозрительный предмет, на место вызваны саперы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В настоящее время взрывотехники и кинологи со служебными собаками осматривают подозрительный предмет. Из здания эвакуируют находящихся там сотрудников.

ЗАГС располагается по адресу: улица Лобачевского, дом 2. Это один из старейших ЗАГСов города, он был образован в 1969 году. Здание располагается одним из самых залов для проведения свадебных церемоний.

В Вернадском отделе ЗАГС работают девять сотрудников.