В столице задержан подозреваемый в убийстве 25-летнего москвича

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В столице задержан мужчина, подозреваемый в убийстве 25-летнего москвича, сообщает пресс-служба СК России по Москве.

По версии следствия, в июле 2014 года, 25-летний мужчина ушел с работы и домой не вернулся. Спустя несколько дней родственники и друзья потерпевшего стали получать смс сообщения, содержащие требования о выкупе мужчины.

В августе в лесопарковой зоне парка-заказника "Северный", было обнаружено тело мужчины. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство"

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий был задержан 27-летний мужчина. В суд направлено ходатайство следствия о заключении подозреваемого под стражу.