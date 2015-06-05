На юге столицы задержаны трое похитителей платежных терминалов

Фото: M24.ru/Евгения Смолянская

Троих похитителей платежных терминалов задержали на юге Москвы сотрудники вневедомственной охраны, сообщает пресс-служба столичной полиции.

В ночь на 4 июня в ОМВД по району Чертаново Южное поступила информация о том, что в магазине сработала "тревожная кнопка".

Прибывшие на место полицейские выяснили, что из холла магазина похитили два платежных терминала. В тот же день подозреваемых – троих уроженцев одного из закавказских государств – задержали на территории автосервиса. Там же нашли и вскрытые терминалы.

При этом ранее один из них привлекался к ответственности за незаконное хранение наркотиков. По факту кражи возбуждено уголовное дело, подозреваемых отправили под стражу.

"Московский патруль": Обзор происшествий в столичном регионе

Ранее M24.ru сообщало, что неизвестные похитили 5 миллионов рублей из двух платежных терминалов, установленных в магазине на юго-востоке Москвы.

Кража была совершена в магазине по продаже автомобильных колес на Привольной улице. Связав сторожа, преступники оторвали от пола два платежных терминала, принадлежащих одному из коммерческих банков.

Похожий случай произошел в Солнцеве. Злоумышленник вскрыл платежный терминал на Производственной улице и украл оттуда 500 тысяч рублей. Задержать подозреваемого удалось недалеко от места преступления.