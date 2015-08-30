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30 августа 2015, 00:21

Следствие

Сотрудника Следственного комитета задержали за взятку в подмосковном Чехове

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Руководитель следственного отдела СК по Чеховскому району Московской области Андрей Сурайкин задержан при попытке получить взятку, сообщает пресс-служба ведомства.

Следователь пытался получить 3 млн руб. от фигуранта уголовного дела, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных статьями "превышение полномочий", "подлог документов", "мошенничество" за содействие в назначении ему наказания, не связанного с лишением свободы.

Как уточняется, преступление было выявлено и пресечено службой собственной безопасности Следственного комитета. Сурайкин был задержан с поличным.

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