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13 января 2016, 18:08

Культура

В Москве пройдет вечер, посвященный Наталье Гончаровой

Фото предоставлено организаторами

21 января в музее-мастерской Налбандяна пройдет вечер "Натали. Жизнь после Пушкина". Как сообщают организаторы, он будет посвящен Наталье Гончаровой.

Гости вечера узнают малоизвестные факты из жизни Пушкина и Гончаровой. Также будут развенчаны мифы, связанные с ее именем. Какой был характер у возлюбленной поэта? Был ли у нее роман с Дантесом? Как сложилась ее жизнь после смерти Пушкина? Все желающие получат ответы на эти и другие вопросы.

Кроме того, здесь покажут фильм "Натали. Жизнь после Пушкина".

Дата: 21 января в 19:00

Место: музей-мастерская Налбандяна

Цена: от 50 рублей

концерты Наталья Гончарова Пушкин
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