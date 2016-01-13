В Москве пройдет вечер, посвященный Наталье Гончаровой

Фото предоставлено организаторами

21 января в музее-мастерской Налбандяна пройдет вечер "Натали. Жизнь после Пушкина". Как сообщают организаторы, он будет посвящен Наталье Гончаровой.

Гости вечера узнают малоизвестные факты из жизни Пушкина и Гончаровой. Также будут развенчаны мифы, связанные с ее именем. Какой был характер у возлюбленной поэта? Был ли у нее роман с Дантесом? Как сложилась ее жизнь после смерти Пушкина? Все желающие получат ответы на эти и другие вопросы.

Кроме того, здесь покажут фильм "Натали. Жизнь после Пушкина".

Дата : 21 января в 19:00 : 21 января в 19:00 Место: музей-мастерская Налбандяна Цена: от 50 рублей

