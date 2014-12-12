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Культура

12 декабря 2014, 15:54

Хип-хоп коллектив "Есть Есть Есть" выступит в "Мастерской"

концерты Рэп хип-хоп Есть Есть Есть экспериментальная музыка Михаил Феничев

"Есть Есть Есть". Фото: vk.com/estestest

12 декабря в театре-клубе "Мастерская" выступит питерская экспериментальная хип-хоп группа "Есть Есть Есть". Музыканты исполнят песни с альбомов "Сатана в отпуске" и "Дорогой мой человек".

Группа "Есть Есть Есть" была образована в Санкт-Петербурге в 2010 году. В нее вошли экс-участник "2h Company" Михаил Феничев (фронтмен, автор текстов), Алексей Помигалов (биты, клавишные), Максим Поляков (гитара, труба) и Федор Погорелов (ритм-гитара). По словам самих музыкантов, глагол в названии команды следует понимать в обоих значениях - и "быть", и "питаться".

Дебютный альбом "Дорогой мой человек" вышел 21 апреля 2011 года и был тепло принят критиками. 11 декабря 2012 года состоялась интернет-премьера второго альбома группы "Сатана в отпуске". 12 мая 2013 года в сети был презентован первый видеоклип группы на песню "Лиссабон".

Музыканты были номинированы на премию "Степной волк" в категориях "Дебют", "Альбом" и "Слова".

Начало концерта - в 22.00, стоимость билетов - от 500 рублей.

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