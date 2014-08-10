Про музыку: молодые исполнители выступят в МУЗЕОНе

Groove Etiquette. Фото предоставлено проектом "Книги в парках"

В воскресенье, 10 августа, сетевое издание M24.ru и проект "Книги в парках" приглашают москвичей в парк искусств МУЗЕОН. Здесь состоится большой книжный праздник, посетителей которого ждут игры, литературные чтения, лекции, буккроссинг.

Кроме того, с 15.30 до 20.10 в парке пройдет праздничный концерт, трансляцию которого проведет M24.ru. На сцену выйдут Родион Газманов, группы Groove Etiquette, Young Adults, Shoo, Kosmax и Ася Пивоварова, Lividup, "Два поэта", Analog Attention.

Когда: 10 августа, с 15.30 до 20.10 10 августа, с 15.30 до 20.10 Кто: Родион Газманов, группы Groove Etiquette, Young Adults, Shoo, Kosmax и Ася Пивоварова, Lividup, "Два поэта", Analog Attention Кому смотреть: поклонником творчества молодых музыкантов





Начало трансляции в 15.30.

Трансляция завершена.