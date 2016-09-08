Космическую музыку Гласса и Мессиана исполнят на гонгах 25 сентября

Фото: kosmasolarius.com

25 сентября москвичи увидят необычный перформанс: проект Kosma Solarius возвращается в российскую столицу. Об этом сообщает сайт собора святых Петра и Павла.

Концерт с названием "Звуки вселенной: орган и гонги" объединит двух музыкантов – органиста Игоря Гольденберга и мастера гонгов Константина Джагоулиса. Саундтреки Ханса Циммера из оскароносного фильма "Интерстеллар" и Филипа Гласса из документалки "Кояанискатси" дополнят произведения Оливье Мессиана и Жана Лангле. Масштабная видеоинсталляция на сводах собора довершит грандиозность музыкально-визуальной концепции, посвященной исследованию – научному и медитативному – Вселенной.

Kosma Solarius известен тем, что импровизирует на сете из симфонических планетарных гонгов, звучание которых настроено в соответствии со звуковыми частотами планет. Их вибрации транслируют ритм нашей солнечной системы и помогают гармонизировать тело и дух в соответствии с частотой вселенской энергии. Орган вступит в диалог с гонгами.



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Видео:youTube / Пользователь: Gong Master