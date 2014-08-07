Концертную программу "Орган как вселенная" представят в Царицыно

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В субботу, 9 августа, в музее-заповеднике "Царицыно" пройдет концерт президента ассоциации органистов России Василия Долинского. Он представит слушателям программу "Орган как вселенная".

Долинский исполнит произведения Дитриха Букстехуде и Иогана Себастьяна Баха.

"Несмотря на то, что Букстехуде является автором сочинений в разных жанрах, все же главным в его наследии считается органное творчество, именно оно оказало значительное влияние на следующее поколение немецких музыкантов, в том числе и на Баха", – отметили организаторы.

По некоторым данным, в 1705 году Бах так стремился попасть на концерт Букстехуде, что прошел пешком около 50 километров. Впоследствии Бах и сам стал превосходным органистом, умело сочетая при исполнении разлияные музыкальные стили.