Юта презентует серию виниловых пластинок в "Союзе композиторов"

Юта. Фото:utamusic.ru

В джаз-клубе "Союз композиторов" 4 декабря состоится концерт певицы Юты. Посетителей ждет презентация по случаю выхода ограниченной серии виниловых пластинок исполнительницы.

После нескольких лет творческого перерыва Юта вернулась на сцену с новым альбомом "Кстати", записанном на виниле.

"Возвращение на сцену было психологически не простым, в какой-то момент Юта даже решила записывать свои новые песни под другим именем. Одна из новинок стала радиохитом, но через какое-то время певица поняла, что от себя не убежишь, и пора снова стать Ютой", - отметили организаторы концерта.

Две композиции с альбома "Кстати" активно ротируются на радио – это "Любимый мой" и заглавная песня "Кстати".

Выход альбома на виниле закономерен, еще в детстве Юта заслушивалась виниловыми пластинками.

"Тогда еще не было магнитофонов. Помню, что и игрушки мало меня интересовали. Вот пластинки... Могла часами сидеть, прильнув к динамику, и переслушивать одну и ту же композицию", - рассказала певица.

Творчество Юты хорошо известно российским меломанам. На счету у певицы восемь альбомов, ее музыка звучит в более чем 40 фильмах, сериалах и театральных постановках.

Начало концерта в 21.00. Билеты – 500 рублей.

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