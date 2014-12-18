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Экономика и предпринимательство

18 декабря 2014, 19:50

Владельцы клуба "Солянка" просят мэрию перезаключить договор аренды

клубы солянка арендаторы экономика и предпринимательство имущественно-земельные отношения

Фото: m24.ru / Владимир Яроцкий

Руководство "Солянки" опубликовало в Facebook открытое письмо к столичным властям, в котором попросило у города содействия в перезаключении договора аренды помещения, где раньше располагался клуб. В пресс-службе департамента городского имущества Москвы изданию M24.ru сообщили, что обращение к ним не поступало, но ведомство готово рассмотреть его, если документ будет получен через официальную интернет-площадку.

"Относительно открытого обращения в социальной сети отметим, что официальной площадкой в интернете, которой предусмотрена возможность приема обращений граждан и организаций в форме электронного документа, является сайт департамента городского имущества Москвы", - отметили в пресс-службе ведомства.

В открытом письме, адресованном Сергею Собянину и заместителю мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталье Сергуниной, руководство "Солянки" подчеркивает, что опечатанное в ноябре строение находилось у клуба в субаренде. Арендодатель, пересдававший помещение "Солянке", оказался недобросовестным. Он задолжал департаменту городского имущества 4,8 миллиона рублей.

"Мы понимаем, что посредники, обладающие правом аренды и пересдающие помещения, не всегда соблюдают законы и условия договоров. Но тем не менее просим вас вмешаться и содействовать в переводе прав и обязанностей по договору аренды на юридическое лицо клуба "Солянка" или заключению самостоятельного договора", - отмечается в письме.

Авторы обращения отмечают, что многие москвичи "буквально выросли" в "Солянке". Кроме того, особняк XIX века, где располагался клуб, был отреставрирован владельцами заведения на собственные средства.

В сообщении также указывается, что в "Солянке" с 2006 годавыступило более тысячи артистов со всего мира, в том числе Людмила Гурченко, Tesla Boy, Tiga. Кроме того, здесь в партнерстве с управой района проводились праздничные мероприятия для ветеранов, детдомовцев и пенсионеров.

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"Мы осознаем, что открытые письма обладают ничтожной силой в спорах хозяйствующих субъектов, а внимания мэрии заслуживают куда более серьезные вопросы, чем судьба молодежного клуба. Пойти на этот шаг нас заставили исключительные обстоятельства: столица рискует потерять уникальное место, которое для многих горожан ассоциируются с теми изменения, что произошли здесь за последние 5-7 лет", - отмечается в открытом письме.

Помещение клуба "Солянка" опечатали за долги

Напомним, клуб "Солянка" был закрыт в ноябре из-за долгов. Владелец клуба Роман Бурцев призывал людей не устраивать несанкционированных акций в поддержку клуба. По его словам, вопрос должен быть решен юридическим путем.

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