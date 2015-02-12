Элитный покерный клуб закрыли на западе столицы

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Полицейские ликвидировали нелегальное игорное заведение на западе столицы, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве. Подпольный покерный клуб был обнаружили в ходе проверки в одном из жилых домов по Большой Дорогомиловской улице.

Внутри заведения полицейские нашли покерные столы, игральные карты и фишки. Материалы по данному факту переданы в органы следствия.

Напомним, в декабре 2014 года закрыли подпольное казино на западе столицы, работавшее под видом читального клуба.

Нелегальное заведение было обнаружено в ходе проверки в одном из домов на улице Кутузова. В качестве прикрытия организаторы казино использовали элитный клуб, попасть в который можно было только по протекции кого-либо из его членов.

Внутри заведения полицейские обнаружили три стола для игры в рулетку, четыре покерных стола и 50 игровых аппаратов.

Как пишут некоторые СМИ, казино располагалось в элитном жилом комплексе, а сам клуб посещали крупные бизнесмены и политики. При этом минимальная ставка при игре в рулетку составляла 250 тысяч рублей.