Евросоюз запретил инвестиции в Крым и Севастополь

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Европейскому бизнесу запретили инвестировать в экономику Крыма. С 20 декабря вступают в силу новые санкции против Крыма, принятые Советом ЕС, сообщает МИА "Россия сегодня".

Европейским компаниям теперь запрещается приобретать на полуострове недвижимость, строить инфраструктуру и оказывать туристические услуги. "С 20 декабря инвестиции в Крым и Севастополь будут вне закона", - говорится в заявлении Совета ЕС.

Также были введены ограничения на экспорт товаров и технологий для транспорта, телекоммуникаций и энергетического сектора. Европейским круизным судам также запретили заходить в порты Крыма. Документ Совета ЕС будет опубликован в пятницу, а в субботу санкции заработают в полную силу.

Отметим, что США и европейские страны не признают присоединения Крыма к России. С марта 2014 года западные страны несколько раз вводили санкции в отношении ряда российских политиков, бизнесменов, банков и компаний. Но 5 декабря Евросоюз разрешил предоставлять кредиты сроком более 30 дней российским банкам, ранее попавшим в санкционный список ЕС.

Введенный в сентябре 2014 года запрет больше не распространяется на экстренные займы для обеспечения платежеспособности и ликвидности юридических лиц, зарегистрированных на территории ЕС и как минимум на 50% принадлежащих российским банкам.

Ранее Евросоюз ввел санкции в отношении Сбербанка, ВТБ, "Газпромбанка" ВЭБ и "Россельхозбанка". Так, европейским банкам и инвестиционным компаниям запретили кредитовать российские банки, попавшие под санкции, а также оказывать им различного вида финансовые услуги.

Вскоре санкции в отношении российских компаний и банков ввели власти США. В частности, санкции коснулись Сбербанка, "Лукойла", "Сургутнефтегаза", "Транснефти" и "Роснефти", а также "Газпрома", "Газпром Нефти" и "Сургутнефтегаза". Новые санкции США запретили финансовым учреждениям, лицам и компаниям, попавшим в список, брать кредиты у американских банков на срок свыше 30 дней.