04 октября 2012, 08:49

Общество

В аренду инвесторам сдадут 28 детских садов

Фото: ИТАР-ТАСС

Московские власти предлагают инвесторам на условиях концессии 28 земельных участков с детскими садами. После реконструкции они будут находиться в аренде в течение 15 лет

Москва подготовила к выставлению на торги 28 земельных участков, на которых есть недействующие детские сады. 26 из них еще могут быть реконструированы, а два учреждения предназначены под снос.

Как сообщил глава департамента земельных ресурсов Москвы Владимир Ефимов, участки предлагаются инвесторам на условиях концессии. Они будут сдаваться в аренду на 15 лет по льготной ставке 1800 рублей за квадратный метр в год, а по истечении этого срока отойдут городу. Инвестор должен реконструировать или отстроить сады заново и использовать их как частные дошкольные учреждения.

Московские власти намерены со своей стороны на 25% обеспечить заполняемость детских садов.

Пять лотов планируется разыграть на торгах еще до конца этого года.

