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07 августа 2012, 10:39

В центре города появятся 2 игровые площадки для детей-инвалидов

инвалиды префектура Центрального административного округа Москвы Сергей Байдаков Тверской бульвар детские площадки

Москва 24

На Тверском бульваре оборудуют две новые игровые площадки для детей с ограниченными физическими возможностями. Мера вводится в рамках благоустройства улицы, сообщается на официальном сайте префектуры ЦАО.

В состав игровых комплексов войдут качели с ручным приводом, качели для колясочников, карусели c креслами со специальными креслами и с пандусами для колясок и так далее.

"До 1 сентября мы установим на Тверском бульваре две детские площадки для ребят с ограниченными физическими возможностями. Если наш пилотный проект детям понравится, - в следующем году продолжим эту практику в парках и дворах округа", - пообещал префект ЦАО Сергей Байдаков. - Уверен, что в ближайшие годы безбарьерной средой будет оснащена вся социальная и спортивная инфраструктура округа".

Напомним, пока в столице работает всего одна большая детская площадка для инвалидов - в СВАО. Ее площадь - 1,5 тысячи квадратных метров. Площадка была открыта в декабре 2011 года, но специальные тренажеры и качели быстро вышли из строя. Сейчас дети играют на площадке под присмотром преподавателей из центра реабилитации.

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