На маршруте автобуса № 902 появится бесплатный Wi-Fi

Фото: ИТАР-ТАСС

С 27 декабря текущего года на автобусном маршруте ГУП "Мосгортранс" № 902 появится бесплатный Wi-Fi, сообщает пресс-служба ведомства.

Всего для обеспечения подключения к интернету роутерами будет оборудовано 32 единицы подвижного состава.

Чтобы начать использовать сети интернет в автобусе, достаточно выбрать из списка доступных подключений — Mosgortrans-Megafon.

"Предоставление подобной услуги в салоне подвижного состава, безусловно, позитивно влияет на отношение людей к городскому пассажирскому транспорту. Сегодня у нас появился еще один маршрут, где пассажиры могут бесплатно воспользоваться услугой беспроводного интернета. В 2014 году мы планируем расширение сети Wi-Fi не только в подвижном составе, но и на остановочных павильонах Москвы", - отметил генеральный директор ГУП "Мосгортранс" Евгений Михайлов.

Напомним, что пассажиры могут подключиться к сети в троллейбусах маршрута "Бк" и трамваях под номером 3. Всего точками беспроводного доступа оборудованы 22 единицы транспорта.