Студентам не должны ограничивать доступ к соцсетям в вузах - эксперт

В вузах не нужно ограничивать доступ к информресурсам - эксперт

Ограничения на доступ к некоторым интернет-ресурсам в вузах и студенческих общежитиях должны распространяться на порносайты и не действовать в отношении информационных ресурсов и социальных сетей, рассказал в эфире "Москвы FM" уполномоченный по правам студентов в России Артем Хромов.

"Главное, чтобы не закрывали различные информационные ресурсы и социальные сети, потому что это возможность для студентов обмениваться знаниями", - отметил он.

Напомним, что студентам в вузах и общежитиях планируют закрыть доступ к торрент-трекерам, онлайн-играм и порносайтам. Во время подключения к Wi-Fi будут установлены специальные фильтры, ограничивающие доступ к сомнительным интернет-ресурсам. Недоступными станут сайты, содержание которых признают не совместимым с задачами обучения и воспитания.

В целом ограничения нужны, считает Хромов. Особенно это касается сайтов с порнографией. Однако студенты смогут найти выход и из этой ситуации.

"Студенты во все времена находили возможность "уберечь" себя от получения знаний. Здесь они тоже выход найдут. Например, будут просить своих знакомых скачать им видео, передавать друг другу на флэш-картах", - считает эксперт.

Список запрещенного контента будет регулярно обновляться, а контент-фильтрация будет вестись в соответствии с федеральным законодательством, в том числе о защите несовершеннолетних от нежелательных материалов.

Отметим, что сейчас Wi-Fi уже действует в некоторых вузах и общежитиях нашей страны с разной скоростью, в течение трех лет его проведут и в другие учебные заведения. Обеспечить студентов федеральных вузов на территории столицы доступом к Wi-Fi распорядился мэр Москвы Сергей Собянин.

Департамент по конкурентной политике объявил три конкурса, чтобы выбрать провайдеров для оснащения корпусов и общежитий Интернетом. Победители конкурса в течение трех лет должны будут обеспечить Wi-Fi около 85 тысяч студентов, проживающих в 143 вузовских общежитиях. Всего в Москве сейчас 315 общежитий, принадлежащих государственным вузам. В них проживают около 500 тысяч учащихся.