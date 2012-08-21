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Технологии

21 августа 2012, 16:04

Сергей Шойгу запустил интернет-портал "В Подмосковье"

интернет губернатор Московской области Сергей Шойгу Подмосковье связь

ИТАР-ТАСС

Начал свою работу новый мультимедийный сайт "В Подмосковье". Его 21 августа официально запустили глава Московской области Сергей Шойгу и генеральный директор Российского агентства международной информации "РИА Новости" Николай Бирюков.

Сайт призван стать источником информационных и аналитических материалов о жизни Московской области, сообщает РИА Новости.

На презентации проекта Сергей Шойгу отметил, что сайт даст властям Подмосковья возможность информировать жителей о принимаемых решениях - и получать от граждан региона обратную связь. "Мы будем открыть в дальнейшем новые проекты, направленные на открытость и прозрачность правительства Московской области", - заявил губернатор области.

На сайте читатели смогут найти оперативную информацию о деятельности властей Московской области, новости и аналитические материалы о жизни региона, интервью с интересными людьми. Также на портале размещены базы данных по государственным и муниципальным органам власти, достопримечательностям и местам отдыха в регионе. Кроме того, на сайте можно будет найти информацию и советы, касающиеся жизни каждого человека.

Также в составе ресурса созданы восемь мини-порталов по разным районам Подмосковья. Отдельно можно будет почитать информацию про юг, юго-запад, северо-восток региона и так далее. Выбор "стороны света" и вход на мини-сайт будут доступны посетителям с главной страницы сайта, а также при регистрации в личном кабинете.

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