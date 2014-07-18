В половине студенческих общежитий Москвы через три года будет Wi-Fi

Через три года в вузах и студенческих общежитиях Москвы появится беспроводной интернет. Об этом сообщила сегодня пресс-служба департамента по конкурентной политике.

По данным департамента, обеспечить студентов федеральных вузов на территории столицы доступом к Wi-Fi распорядился мэр Москвы Сергей Собянин.

Выполняя поручение мэра, департамент по конкурентной политике объявляет три конкурса, чтобы выбрать провайдеров для оснащения университетских и институтских корпусов и общежитий беспроводным интернетом. Общая сумма по трем контрактам сейчас составляет 705 миллионов рублей. Открытый конкурс назначен на 12 августа 2014 года, а заявки на участие можно подавать до 7 августа.

Победители конкурса в течение трех лет должны будут обеспечить Wi-Fi около 85 тысяч студентов, проживающих в 143 вузовских общежитиях. Всего в Москве сейчас 315 общежитий, принадлежащих государственным вузам. В них проживают около 500 тысяч учащихся.