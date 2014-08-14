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Москва 24

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Технологии

14 августа 2014, 16:57

"Активный гражданин" поможет решить многие городские проблемы - Зверев

интернет связь общение Сергей Зверев взаимодействие Активный гражданин

"Интервью": Сергей Зверев - о взаимодействии власти с населением

В последнее время появилось много возможностей взаимодействия москвичей с властью. Есть возможность проводить опросы и решать проблемы, интересующие всех горожан. Платформа "Активный гражданин" служит тому хорошим примером, рассказал в интервью телеканалу "Москва 24" депутат Мосгордумы Сергей Зверев.

Он отметил, что город будет и дальше использовать форму рейтингового голосования при решении тех или иных вопросов. "Мы не тратим большое количество средств на такие обсуждения. Но при этом получаем информацию от достаточно активной части населения", - подчеркнул Зверев.

Впрочем, к помощи интернет-референдумов прибегают, в основном, молодые москвичи. Зотов считает, что и старшее поколение тоже должно быть вовлечено в процесс. "Город предлагает этой категории населения помощь в освоении интернета. У нас есть специальные курсы, организованные в центрах социального обеспечения", - сказал депутат.

Однако, по его мнению, живые встречи с горожанами тоже очень важны. Чаще всего жителей волнует, что происходит непосредственно в их дворах. Москвичи интересуются проблемами с детскими площадками, асфальтом и водостоками.

Кроме того, Зверев отметил, что существует проблема достаточно прозрачного принятия решений. Часто информация о работе по благоустройству не доходит до самих жителей. "Я думаю, что в этом или следующем году мы начнем вывешивать информацию о том, какие планы по улучшению дворов и жилых домов у нас есть, чтобы все жильцы знали перспективы на ближайшее время", - резюмировал депутат Мосгордумы.

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