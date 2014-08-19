9-летний сын создателя Doom сделал компьютерную игру

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9-летний сын создателя Doom Райан Кармак выпустил свою первую компьютерную игру. Она написана на языке Unity, с помощью которого можно создавать как двухмерные, так и трехмерные игры. Звуковые эффекты ему помог сделать 4-летний брат.
Мальчик написал в своем блоге:
"Меня зовут Райан, и мне 9 лет. Я очень люблю видео-игры, поэтому сделал свою, - написал он. - Я беспокоюсь, понравится ли моя игра… Она довольно простая и называется Angry Face. Это моя версия игры Pong (одна из самых первых видеоигр — двухмерный теннисный симулятор - ред.)".
В игре три скорости - по просьбе своей бабушки Райан сделал замедленный режим. Также в Angry Face можно играть в нормальном и ускоренном темпе. Последний подойдет "для профи".
DoomDoom - компьютерная игра в жанре шутера от первого лица, созданная Джоном Кармаком в 1993 году. Это одна из самых значительных и влиятельных компьютерных игр в истории индустрии. Она во многом определила дальнейшее развитие жанра шутеров от первого лица. В 1994 году также вышло продолжение Doom II: Hell on Earth, а также дополнения The Ultimate Doom. В 2006 году вышел Final Doom. В 2004 году вышла игра Doom 3.