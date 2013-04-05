Минтранс хочет разрешить стюардессам усмирять дебоширов электрошокером

Фото: ИТАР-ТАСС

Министерство транспорта хочет разрешить экипажам самолетов успокаивать авиадебоширов силой. Им также предлагается выдать пластиковые наручники и электрошокеры. Но эти меры могут оказаться бесполезными, рассказал в эфире радиостанции "Москва FM" президент фонда "Партнеры гражданской авиации" заслуженный пилот Олег Смирнов.

"Эти меры ничего не дадут. Мы это уже проходили. Я и мои коллеги в 70-е годы, перед тем, как вылететь в любую точку страны, вооружались в кабине", - сказал Смирнов.

По его словам, успокаивать подвыпивших пассажиров приходилось любому пилоту, который отлетал не один десяток лет. Но в настоящее время хулиганство на борту приобрело поистине масштабные формы. Поэтому возможных хулиганов нужно вычислять еще на земле, и наказывать рублем.

"Если по вине пьяницы, происходит экстренная посадка – она происходит за счет пьяницы. Также он должен возместить убытки всем пассажирам. Если у него нет денег - у него конфискуется имущество", - отметил Смирнов.

Стоит отметить, что совершение одной экстренной посадки самолета обходится авиакомпании приблизительно в 1 миллион рублей.

Напомним, случаи хулиганства на борту самолетов взволновали общественность. Дебоширы устраивают драки как в воздухе, так и в аэропорте. В неподобающем поведении замечены даже спортсмены. Так, самбист Александр Емельненко был оштрафован на 700 рублей за пьяный дебош и курение на борту рейса Москва – Барнаул.

Чаще всего причиной драк и скандалов становится пьянство. Так, с начала года за распитие алкоголя на борту самолета наказаны более 3 тысяч человек. В аэропорту Шереметьево в январе с рейсов сняли 15 пьяных пассажиров, а в Домодедово – девять.