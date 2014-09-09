Олимпийская чемпионка Игр в Лондоне попала в реанимацию

Фото: ИТАР-ТАСС

Олимпийская чемпионка Лондона по художественной гимнастике Анастасия Близнюк угодила в реанимацию. Спортсменка страдает от пиелонефрита, рассказала ИТАР-ТАСС бывшая подруга гимнастки по сборной России Алина Макаренко.

По словам Макаренко, ее подруга была госпитализирована в очень тяжелом состоянии. Болезнь дала осложнения, которые затронули окружающие почки органы и ткани.

Сама Макаренко также находится в больнице с пиелонефритом, который перерос в пневмонию (воспаление легких).

Обе гимнастки выступали на Олимпийских играх в Лондоне, где выиграли золото в групповом многоборье. Кроме того, Близнюк дважды становилась чемпионкой Европы.

[TITLEПиелонефритВоспалительное заболевание почек, которое является одним из наиболее распространенных на планете. Острый пиелонефрит без надлежащего лечения может привести к гибели. Женщины в шесть раз чаще страдают от пиелонефрита, чем мужчины.

