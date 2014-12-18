Сборная России обыграла команду Финляндии на Кубке Первого канала

Фото: ТАСС/Елена Руско

В стартовом матче второго этапа Евротура - Кубка Первого канала, который проходит в Сочи, сборная России переиграла команду Финляндии со счетом 2:0.

Распечатать ворота соперника подопечные Олега Знарка смогли в концовке периода, когда отличился защитник Евгений Медведев, реализовавший численное преимущество. Окончательный результат на последней минуте поединка установил Сергей Плотников, поразивший пустые ворота.

В следующем матче Кубка Первого канала 20 декабря российские хоккеисты сыграют со сборной Швеции, а финны в этот же день встретятся с командой Чехии.

Добавим, что последний раз сборная России побеждала команду Финляндии в Евротуре 27 апреля 2013 года на Чешских хоккейных играх. Тогда россияне выиграли в серии буллитов - 2:1. Таким образом, россияне прервали пятиматчевую серию поражений в играх с финнами.