С начала февраля число заболевших простудой москвичей выросло на треть

В феврале число заболевших простудой москвичей выросло на треть

С начала февраля число заболевших простудой в столице выросло примерно на треть, передает телеканал "Москва 24".

Тем не менее, школы и детские сады пока работают в штатном режиме. Карантин не вводится.

Врачи рекомендуют при первых признаках недомогания обращаться в поликлинику.

Как сообщил телеканалу руководитель неврологического отделения ГБУЗ МО МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского Сергей Котов, банальный недолеченный насморк вполне может привести к менингиту. "Ангины - это провокатор ревматических болезней", - отметил врач.

Напомним, для профилактики простуды и гриппа необходимо придерживаться нескольких простых правил. Прежде всего, нужно соблюдать здоровый образ жизни: делать зарядку, проводить холодные обтирания, больше ходить пешком.

"Мосгорсправка": Как провести профилактику гриппа и ОРВИ



Кроме того, лучше отказаться от фаст-фуда и включить в рацион продукты, содержащие все необходимые витамины и микроэлементы. Нужно обязательно есть свежие овощи и фрукты, рыбу и злаки.

Также в поликлинике можно сделать прививку от гриппа. Отметим, что вакцина разрабатывается только против вирусов гриппа и не будет эффективна против других вирусов, вызывающих ОРВИ.